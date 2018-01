Kommission wirft US-Unternehmen Missbrauch von Marktmacht vor

EU verhängt fast eine Milliarde Euro Strafe gegen US-Chiphersteller Qualcomm

Brüssel (AFP) - Die EU-Kommission hat den US-Chiphersteller Qualcomm mit einer Geldbuße von 997 Millionen Euro belegt. "Qualcomm hat seine Marktstellung behauptet, indem es mehr als fünf Jahre lang illegal Konkurrenten vom Markt ausgeschlossen hat", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch in Brüssel. Das Unternehmen habe dem Technologie-Giganten Apple erhebliche Summen gezahlt, damit Apple ausschließlich Qualcomm-Chips in seinen Mobilgeräten verbaut. Qualcomm will die Entscheidung anfechten.

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager © AFP

In einer Vereinbarung mit dem iPhone-Hersteller aus dem Jahr 2011 habe sich Qualcomm zu Zahlungen von Milliarden von US-Dollar verpflichtet. "Diese Zahlungen waren keine einfachen Preisnachlässe, sondern wurden unter der Bedingung getätigt, dass Apple ausschließlich Qualcomm-Chipsätze in allen seinen iPhones und iPads verwendet", sagte die EU-Kommissarin. 2013 sei die Geltungsdauer der Vereinbarung bis Ende 2016 verlängert worden.

Qualcomm wies die Vorwürfe der EU-Kommission zurück und kündigte an, die Entscheidung vor dem Gericht der Europäische Union (EuG) umgehend anzufechten. "Wir sind überzeugt, dass die Vereinbarung nicht gegen EU-Wettbewerbsregelungen verstoßen oder den Wettbewerb und die europäischen Verbraucher beeinträchtigt hat", erklärte Qualcomm-Vize Don Rosenberg am Mittwoch.

Der Halbleiter-Hersteller ist auf dem Weltmarkt mit Abstand der größte Anbieter von Prozessorchips für Smartphones und Tablets, sogenannter LTE-Basisband-Chipsätze. Die Strafe der EU-Kommission entspricht 4,9 Prozent des Umsatzes des Unternehmens aus dem kalifornischen San Diego im Jahr 2017.

Den Untersuchungen der EU-Kommission zufolge habe Apple zu einem Zeitpunkt ernsthaft in Erwägung gezogen, seine Geräte mit Chips des Qualcomm-Konkurrenten Intel auszustatten. Die an Ausschließlichkeit gebundenen Zahlungen von Qualcomm seien schließlich bei der Entscheidung, nicht bei Intel zu kaufen, ausschlaggebend gewesen.

"Apple ist der führende Hersteller" von Geräten, in denen LTE-Basisband-Chipsätze verbaut werden, sagte EU-Kommissarin Vestager. Das Verhalten von Qualcomm habe deshalb Auswirkungen auf den gesamten Markt gehabt. Sowohl die Verbraucher als auch der Wettbewerb seien durch das Verhalten des Unternehmens beeinträchtigt worden.

Das Ermittlungsverfahren in Brüssel gegen das US-Unternehmen war im Juli 2015 eingeleitet worden. Die Untersuchungen bestätigten den Anfangsverdacht, Ende 2015 wurde Klage erhoben. Im Oktober 2017 hatten die taiwanischen Behörden bereits eine Strafe von 770 Millionen Dollar (624 Millionen Euro) wegen Beeinträchtigung des Wettbewerbs gegen Qualcomm verhängt.