Juncker im Juli in Washington - Merkel: "Handelskrieg vermeiden"

EU will Handelskonflikt mit Trump entschärfen

Brüssel (AFP) - Die EU will den Handelskonflikt mit US-Präsident Donald Trump entschärfen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kündigte nach dem EU-Gipfel am Freitag an, er werde noch vor Ende Juli nach Washington reisen. Dort werde er "den europäischen Standpunkt präsentieren". Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte in Brüssel, die EU werde alles "versuchen, um einen Handelskrieg zu vermeiden". Juncker habe den Auftrag erhalten "auszuloten, in welcher Art und Weise man hier agieren kann".

Die USA erheben seit dem 1. Juni Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa. Die EU reagierte darauf mit Gegenzöllen auf US-Waren im Wert von 2,8 Milliarden Euro. Trump hat darauf erneut auch mit Zöllen auch auf europäische Autos gedroht, die vor allem Hersteller aus Deutschland treffen würden.

In ihren Gipfelschlussfolgerungen zeigten die Staats- und Regierungschefs nun noch kein Entgegenkommen gegenüber dem US-Präsidenten. Sie unterstützten "uneingeschränkt" die verhängten Gegenmaßnahmen. Sie erklärten zudem, die EU müsse "auf alle Maßnahmen, die eindeutig protektionistischer Art sind, reagieren."

Merkel hatte aber schon zum Gipfelauftakt am Donnerstag gesagt, es solle die Frage erörtert werden, ob die EU mit Washington in Gespräche eintrete, "um eine weitere Spirale von Handelsbarrieren zu verhindern". Auch von anderen Staats- und Regierungschefs gab es Warnungen vor einer Eskalationsspirale: "Auge um Auge & beide Krieger werden blind", schrieb Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter.