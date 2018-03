Malmström: Keine Angst vor "Rabauken" im internationalen Handel

EU zeigt sich von Trumps Drohungen im Handelsstreit unbeeindruckt

Brüssel (AFP) - EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat sich von den Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Stahlstreit unbeeindruckt gezeigt. Der Handel werde von einigen zum "Sündenbock" für Probleme der Globalisierung gemacht, sagte Malmström am Montag in Brüssel. Er werde "als Waffe" eingesetzt, "um zu drohen und einzuschüchtern". Die EU habe aber "keine Angst". Sie werde sich "gegen Rabauken" im internationalen Handel wehren.

EU-Handelskommissarin Malmström © AFP

Trump hatte vergangene Woche Strafzölle auf Stahl und Aluminium beschlossen, die auch europäische Produzenten treffen würden. Am Samstag drohte er den Europäern mit weiteren Strafzöllen auf europäische Autos, wenn die EU ihre Zölle auf US-Produkte nicht abschaffe. Dabei nannte er explizit die deutschen Marken Mercedes und BMW.

Malmström hatte am Wochenende den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Brüssel getroffen. Sie hatte gehofft, Aufschluss über mögliche Ausnahmen für die EU zu erhalten. Nach dem vierstündigen Treffen zeigte sich die EU-Vertreterin enttäuscht über mangelndes Entgegenkommen der USA.

Die US-Zölle auf Stahl und Aluminium sollen Ende kommender Woche in Kraft treten. Trump hat Kanada und Mexiko vorerst Ausnahmen gewährt. Auch Australien verhandelt darüber.

Die EU suche weiter "nach Klarheit" zur US-Position, sagte Malmström am Montag bei einer Konferenz zu Handelsfragen in Brüssel. Es gebe keine Pläne für direkte Treffen, die EU sei aber weiter mit Washington in Kontakt.

Zu Trumps Drohung gegen europäische Autos sagte Malmström, es sei richtig, dass der Einfuhrzoll für Fahrzeuge aus Ländern, mit denen die EU kein Freihandelsabkommen habe, zehn Prozent betrage. Der US-Präsident hatte dies kritisiert und darauf verwiesen, dass auf Autoimporte in die USA nur 2,5 Prozent erhoben würden.

Malmström dämpfte Erwartungen, dass das vor Trumps Amtsantritt geplante Freihandelsabkommen TTIP eine Lösung für die Handelsstreitigkeiten mit dem US-Präsidenten bringen könnte. TTIP sei weiter "eine gute Idee", sagte die Schwedin. "Aber es steht derzeit nicht auf der Tagesordnung."

Die EU-Kommission hat wegen der angekündigten Stahl- und Aluminium-Strafzölle eine Liste mit US-Produkten im Wert von 2,8 Milliarden Euro erstellt. Betroffen wären neben Stahlprodukten auch Waren wie Motorräder, Whiskey und Jeans aus den USA. Die EU muss nun entscheiden, in welchem Ausmaß sie die Gegenzölle tatsächlich in Kraft setzt.