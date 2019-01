Malmström: "Zölle sind ungerechtfertigt"

EU zieht wegen US-Zöllen auf spanische Oliven vor Welthandelsorganisation

Brüssel (AFP) - Die EU zieht im Streit um Einfuhrzölle der Vereinigten Staaten auf spanische Oliven vor das Streitbeilegungsgremium der Welthandelsorganisation (WTO). Die Zölle seien ungerechtfertigt, "morgen werden wir den Fall an die WTO herantragen", erklärte Handelskommissarin Cecilia Malmström am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Grüne Oliven aus Spanien © AFP

Die USA hatten im Januar vergangenen Jahres damit begonnen, hohe Einfuhrzölle auf spanische Oliven zu verhängen. Die Entscheidung ist Teil der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump. Er wirft einer Reihe von Ländern Dumpingpreise zu Ungunsten der USA vor.

Landwirtschaftskommissar Phil Hogan bezeichnete dies als Vorwand, um die gemeinsame Agrarpolitik der EU anzugreifen. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass unsere Erklärungen bei den US-Behörden auf taube Ohren stoßen", sagte er am Montag am Rande eines Treffens der EU-Agrarminister in Brüssel. Die Kommission nehme das Gebaren der USA "sehr ernst", Verhandlungen im Rahmen der WTO seien nun der nächste Schritt.

Trump wirft der EU auch bei Industrieprodukten unfaire Handelspraktiken vor. Er verhängte deshalb im vergangenen Jahr Strafzölle auf Stahl und Aluminium und drohte auch mit Aufschlägen auf europäische Autos. Im Juli einigten sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Trump auf Vorgespräche über ein mögliches Abkommen zu Industriegütern. Trump will die Handelsgespräche mit der EU eigentlich auch auf den Agrarbereich ausdehnen.