Protektionismus bleibt trotzdem Gefahr für europäische Konjunktur

EZB-Präsident Draghi begrüßt Annäherung zwischen Juncker und Trump

Frankfurt/Main (AFP) - Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, sieht in der Annäherung der Europäischen Union mit den USA im Handelsstreit ein "gutes Zeichen". "Das zeigt, dass es wieder eine Bereitschaft gibt, Handelsfragen in einem multilateralen Rahmen zu diskutieren", sagte Draghi am Donnerstag in Frankfurt am Main.

Allerdings sei es zu früh, den tatsächlichen Inhalt der Einigung zwischen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump zu bewerten. Die Gefahren durch Protektionismus für das europäische Wirtschaftswachstum seien nach wie vor bedeutend, sagte Draghi.