Aufforderung galt bislang bis Oktober

EZB fordert von Banken Verzicht auf Dividende bis Januar 2021

Frankfurt/Main (AFP) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Banken in der Eurozone aufgefordert, wegen der Corona-Krise bis Januar 2021 auf die Ausschüttung von Dividenden zu verzichten. Verfügbares Kapital und Gewinne sollen die Institute lieber verwenden, um Verluste abzufedern und die Wirtschaft "in diesen Zeiten außergewöhnlicher Unsicherheit" zu unterstützen, erklärte sie am Dienstag in Frankfurt am Main.

Gebäude der EZB in Frankfurt am Main © AFP

Damit verlängert die EZB ihre bereits im März ausgesprochene Empfehlung zum Verzicht auf Dividenden für Banken. Sie galt zunächst bis "mindestens Oktober 2020". Ihre Aufforderung bleibe "vorübergehend und außerordentlich", betonte die EZB am Dienstag.