EZB hält Ratssitzung in Frankfurt ab

Frankfurt/Main (AFP) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hält am Donnerstag ihre Ratssitzung ab. Bei den Gesprächen könnten Käufe weiterer Staatsanleihen in Milliardenhöhe beschlossen werden, um gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzufedern. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hatte erst vergangene Woche in Aussicht gestellt, dass das im März angekündigte Pandemie-Notfallankaufprogramm (PEPP) sowohl im Umfang als auch in der Ausgestaltung vergrößert werden könnte.

EZB-Zentrale in Frankfurt am Main © AFP

Die EZB hatte im März weitreichende Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft im Euroraum beschlossen. Unter anderem stockt sie ihre Wertpapierkäufe um 750 Milliarden Euro auf.