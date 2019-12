Lagarde hält an geldpolitischem Kurs ihres Vorgängers fest

EZB lässt Leitzinsen unverändert

Frankfurt/Main (AFP) - Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Leitzinsen nach ihrem ersten Ratstreffen unter der neuen Präsidentin Christine Lagarde unverändert. Wie ein EZB-Sprecher am Donnerstag mitteilte, beträgt der Einlagezins für Banken weiterhin minus 0,5 Prozent. Der zentrale Leitzins von 0,0 Prozent bleibt demnach unverändert auf seinem Rekordtief. Bei kurzfristigen Kapitalspritzen und sogenannten Übernachtkrediten werden ebenfalls wie bisher 0,25 Prozent Zinsen fällig.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde © AFP

Der EZB-Rat bleibt damit auf dem expansiven geldpolitischen Kurs von Lagardes Vorgänger Mario Draghi; vor allem durch den Strafzins für Banken sollen Konjunktur und Inflation angeschoben werden. Nach Angaben des Sprechers erwartet die EZB weiterhin, dass die Zinssätze stagnieren oder weiter gesenkt werden, bis die Inflationserwartungen dem angestrebten Ziel von knapp unter zwei Prozent "ausreichend nahe" kommen.

Auch an ihren Anfang November gestarteten Anleihekäufen im Umfang von 20 Milliarden Euro monatlich hält die EZB unverändert und "so lange wie nötig" fest. Sie will das Kaufprogramm erst kurz vor einer Wiederanhebung der Zinssätze beenden.

Vor dem Ratstreffen hatte Lagarde angekündigt, sie wolle die Spaltung im EZB-Rat wegen der Geldpolitik überwinden. Zudem will die 63-Jährige das Themenspektrum der Zentralbank um gesellschaftliche Fragen wie Klimapolitik und Frauenförderung erweitern.