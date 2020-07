Rat der Europäischen Zentralbank hält an Corona-Strategie fest

EZB tastet Anleihekäufe und Niedrigzinsen nicht an

Frankfurt/Main (AFP) - Die Europäische Zentralbank (EZB) behält ihre Strategie zur Stützung der Wirtschaft in der Corona-Krise vorerst bei und lässt ihre Anleihekäufe unverändert. Das sogenannte Pandemie-Notfallankaufprogramm (PEPP) mit einem Umfang von 1350 Milliarden Euro läuft damit wie geplant bis mindestens Juni 2021 weiter, wie eine EZB-Sprecherin am Donnerstag sagte. Auch die Leitzinsen in der Eurozone ließ die Zentralbank unverändert.

Gebäude der EZB in Frankfurt am Main © AFP

Die EZB-Rat hatte angesichts der Corona-Pandemie und der schwierigen finanziellen Lage vieler Unternehmen bereits erleichterte Kreditkonditionen beschlossen und das PEPP erst Anfang Juni im Rahmen der vergangenen Leitzinsentscheidung um 750 Milliarden Euro aufgestockt. Umfangreiche zusätzliche Maßnahmen waren daher im Vorfeld der Ratssitzung am Donnerstag nicht erwartet worden.

Den Leitzins ließ die EZB unverändert auf dem historischen Tief von 0,0 Prozent. Der Einlagezins für Banken beträgt weiterhin minus 0,5 Prozent. Bei kurzfristigen Kapitalspritzen und sogenannten Übernachtkrediten werden wie bisher 0,25 Prozent Zinsen fällig.