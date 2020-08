Billig-Airline macht Vorsteuerverlust von 355 Millionen Euro im Frühjahrsquartal

Easyjet registriert mehr Buchungen als erwartet für den restlichen Sommer

London (AFP) - Die von der Corona-Pandemie schwer getroffene britische Fluggesellschaft Easyjet sieht bereits wieder Licht am Ende des Tunnels: Die Buchungen für den Rest des Sommers seien besser als erwartet, erklärte Unternehmenschef Johan Lundgren am Dienstag. Im laufenden Quartal werde Easyjet seinen Flugplan daher ausweiten und etwa 40 Prozent der Kapazitäten nutzen. Bislang war von 30 Prozent die Rede gewesen.

Easyjet-Maschinen in Luton in England © AFP

Easyjet machte im Quartal bis Ende Juni einen Vorsteuerverlust von 324,5 Millionen Pfund (355 Millionen Euro), wie die Airline am Dienstag mitteilte. Im Vorjahresquartal stand noch ein Gewinn von 174 Millionen Pfund unter dem Strich.

Easyjet hatte wegen der Corona-Pandemie und der weltweiten Reisebeschränkungen am 30. März den Betrieb eingestellt und ihn am 15. Juni wieder aufgenommen. In den letzten beiden Juniwochen flogen rund 117.000 Reisende mit Easyjet - zum Vergleich: Im April und Juni 2019 waren es 26 Millionen Passagiere gewesen. Im Juli 2020 betrug die Zahl der Easyjet-Kunden bereits wieder rund zwei Millionen.