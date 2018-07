Manager hatte Konzern 14 Jahre lang geführt

Ehemaliger Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne gestorben

Mailand (AFP) - Der ehemalige Chef des italienischen Autokonzerns Fiat-Chrysler, Sergio Marchionne, ist tot. Der Manager sei im Alter von 66 Jahren gestorben, teilte die Holding der Agnelli-Familie, zu der das Unternehmen gehört, am Mittwoch mit und zeigte sich "zutiefst traurig" über Marchionnes Tod. "Leider ist das eingetreten, was wir befürchtet haben", erklärte der neue Fiat-Chrysler-Chef John Elkann und würdigte Marchionne als "Freund".

Sergio Marchionne © AFP

Fiat-Chrysler und Ferrari hatten erst am Wochenende mitgeteilt, dass Marchionne wegen schwerer gesundheitlicher Probleme an der Spitze des Konzerns ersetzt wird. Der Wechsel kam überraschend, der Kurs des Konzerns fiel daraufhin an der Börse. Marchionnes Nachfolger Elkann ist der Enkel des legendären früheren Fiat-Chefs Gianni Agnelli.

Elkann erklärte, die beste Art, Marchionne zu gedenken sei, auf seinem Erbe und den Errungenschaften aufzubauen. Der Familie des Verstorbenen übermittelte er sein Mitgefühl und bat zudem darum, deren Privatsphäre zu achten.

Marchionne hatte die Führung bei Fiat-Chrysler 2004 übernommen und den Autobauer in den vergangenen 14 Jahren einschneidend umgebaut. Er brachte die kriselnde Kernmarke Fiat auf Vordermann, betrieb die 2014 vollzogene Fusion mit dem US-Autobauer Chrysler zu einer neuen Dachmarke. 2016 gliederte er dann Ferrari aus dem Konzern aus und brachte den Sportwagenbauer separat an die Börse.