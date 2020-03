In Corona-Krise "zusammenstehen und kooperieren"

Eigentümerverband: Bei Schwierigkeiten nicht einfach Mietzahlung aussetzen

Berlin (AFP) - Die Einstellung weiter Teile des öffentlichen Lebens wegen der Coronavirus-Pandemie droht sowohl Privatleute und als auch Gewerbetreibende in finanzielle Schwierigkeiten zu bringen - womöglich auch bei der Mietzahlung. Der Eigentümerverband Haus und Grund rät deshalb, sich in solchen Fällen mit dem Vermieter in Verbindung zu setzen, um eine individuelle Lösung zu finden. "Auf keinen Fall sollten Mieter die Mietzahlungen unkommentiert aussetzen", erklärte der Verband am Montag.

Blick über Berlin © AFP

Dieses Vorgehen sei besonders Mietern von Gewerbeeinheiten zu empfehlen, erklärte der Verband. Denn für diese gelte grundsätzlich nichts anderes, selbst wenn der Betrieb des Gewerbes durch die behördliche Maßnahme eingeschränkt werde. Grundsätzlich sei die Immobilie mangelfrei, sodass eine Mietminderung oder ein Aussetzen der Miete "nicht in Betracht" komme.

Der Verband weist zugleich darauf hin, dass die aktuelle Situation für alle Beteiligten neu sei. Man könne noch nicht absehen, welche rechtlichen Konsequenzen diese haben werde. Vermieter und Mieter müssten in diesen Zeiten "zusammenstehen und kooperieren".