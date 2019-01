Arbeitgeber und Gewerkschaft vereinbaren kräftige Lohnerhöhungen über drei Jahre

Einigung in Tarifverhandlungen für Sicherheitspersonal auf Flughäfen

Berlin (AFP) - Flugreisende brauchen sich vorerst keine Sorgen über Ausfälle wegen Warnstreiks des Flughafenpersonals machen: Die Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband BDLS einigten sich am Donnerstag auf einen neuen Tarifvertrag für die rund 23.000 Beschäftigten der Branche. Sie bekommen je nach Region und Tätigkeit jährlich zwischen 3,5 und 9,8 Prozent mehr Lohn. Der Vertrag läuft über drei Jahre - insgesamt bedeutet das zwischen 10,5 und fast 27 Prozent mehr.

Warnstreik vergangene Woche in Hannover © AFP

Verdi und die Gewerkschaft DBB Beamtenbund und Tarifunion hatten in dem Tarifkonflikt einen Stundenlohn von einheitlich 20 Euro für das Sicherheitspersonal gefordert. Um dies durchzusetzen, riefen die Gewerkschaften die Arbeitnehmer mehrfach zu Warnstreiks auf. Vergangene Woche legten sie an acht Flughäfen gleichzeitig ganztägig die Arbeit nieder. Hunderte Flüge fielen aus, 200.000 Passagiere waren betroffen.

Der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) bot zunächst eine prozentuale Lohnerhöhung zwischen zwei und 6,4 Prozent pro Jahr an. Mit dem neuen Tarifvertrag sollen Passagierkontrolleure nun im Jahr 2021 einen Bruttostundenlohn von 19,01 Euro erhalten. Dabei konnte Verdi nach eigenen Angaben durchsetzen, dass die Löhne zwischen Ost und West schrittweise angeglichen werden.

Zudem vereinbarten die Tarifparteien eine Initiative für einen Ausbildungsberuf "Fachkraft für Luftsicherheit". Bislang wird das Sicherheitspersonal in mehrwöchigen Kursen angelernt.

Gewerkschaft und Arbeitgeber vereinbarten eine Frist bis zum 18. Februar, in der sie noch vom Verhandlungsergebnis zurücktreten können. Verdi will die Einigung den Mitgliedern nun zur Abstimmung vorlegen. Beide Seiten verständigten sich außerdem darauf, anschließend über Zeitzuschläge, Funktionszulagen und die Umwandlung von Entgelt in zusätzliche Freizeit zu verhandeln.