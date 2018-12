Uhren, Schmuck und Dekoration verkaufen sich bisher am besten

Einzelhandel: Insgesamt schwacher Start ins Weihnachtsgeschäft

Berlin (AFP) - Der Einzelhandel spricht von einem insgesamt schwachen Start ins Weihnachtsgeschäft. Zum Auftakt in die Adventszeit wurden die Erwartungen der Branche noch nicht erfüllt, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Sonntag in Berlin mitteilte. Insbesondere in die Innenstädte zog es noch zu wenig Kunden.

Für den Handel läuft das wichtige Weihnachtsgeschäft. © AFP

Am besten verkauften sich bisher Uhren und Schmuck, weihnachtliche Dekoration, Haushaltselektronik oder Süßigkeiten und vereinzelt auch Winterbekleidung, wie eine Umfrage des Verbandes unter rund 350 Einzelhandelsunternehmen ergab. Bei den größeren Unternehmen zeigten sich demnach mehr als die Hälfte der Befragten zufrieden. Bei den kleineren Händlern war es aber nur ein Viertel.

Der HDE erwartet für das diesjährige Weihnachtsgeschäft insgesamt aber ein Umsatzplus von zwei Prozent. Das Wachstum im stationären Handel wird dabei bei knapp einem Prozent, im Online-Handel bei knapp zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr liegen. Eine andere HDE-Umfrage hatte ergeben, dass die Deutschen in diesem Jahr pro Kopf rund 472 Euro für Geschenke ausgeben wollen.