Jeder Zwölfte kauft Dekoartikel, Kostüm oder Make-up

Einzelhandel erwartet 320 Millionen Euro Zusatz-Umsatz durch Halloween

Berlin (AFP) - Der deutsche Einzelhandel erwartet im Vorfeld von Halloween am 31. Oktober zusätzliche Umsätze in Höhe von 320 Millionen Euro. Jeder zwölfte Verbraucher plant Ausgaben vor allem für Dekoartikel, ein Kostüm und Make-up, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Dienstag mitteilte. Fast zwei Drittel dieser Verbraucher kaufen laut Umfrage jedes Jahr Produkte für Halloween.

Nach Angaben des HDE sind vor allem entsprechende Motto-Partys der Grund. Dekorationsartikel, Kostüme, Schminke und Schmuck stehen "ganz oben auf den Einkaufszetteln". Besonders Familien mit Kindern kaufen demnach für Halloween ein. Der HDE ließ 1500 Verbraucher befragen.