Getreide und Soja sollten Menschen statt Tiere ernähren

Entwicklungsminister Müller mahnt geringeren Fleischkonsum an

Berlin (AFP) - Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat die Deutschen aufgerufen, auf übermäßigen Fleischkonsum zu verzichten. "Es besorgt mich, dass zu viel Getreide und Soja als Tierfutter verwendet wird, anstatt Menschen zu ernähren", sagte Müller der "Bild"-Zeitung vom Dienstag. In Brasilien und Argentinien würden "Wälder abgeholzt, um Flächen für den explodierenden Soja-Anbau zu haben".

Entwicklungsminister mahnt geringeren Fleischkonsum an © AFP

"Das müssen wir ändern", sagte Müller der Zeitung. Gleichzeitig appellierte er an das Gewissen der Bundesbürger: "Mit nachhaltigen Konsumgewohnheiten kann jeder von uns einen wichtigen Beitrag dazu leisten".

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Januar stieg der globale Fleischkonsum in den vergangenen Jahrzehnten deutlich an. So kletterte der jährliche pro Kopf-Verbrauch im weltweiten Durchschnitt von 1990 bis 2013 um rund zehn Kilo auf 43 Kilogramm.