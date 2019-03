Nordrhein-Westfalen hat das höchste Sparpotenzial

Eon: Mit gespartem Strom durch Earth Hour kann ein Jahr Charité versorgt werden

München (AFP) - Das Stromsparpotenzial aller deutschen Haushalte bei der sogenannten Earth Hour beträgt über 18 Millionen Kilowattstunden. Das hat der Energieanbieter Eon anlässlich der Aktion an diesem Samstag ausgerechnet. Als symbolischer Beitrag fürs Klima wird dabei weltweit für eine Stunde das Licht ausgeknipst, in Deutschland findet die Aktion am Samstagabend von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr statt.

Earth Hour am Brandenburger Tor © AFP

"Würde jeder Privathaushalt in Deutschland mitmachen, könnten 18,2 Millionen Kilowattstunden eingespart werden", sagte Eon-Geschäftsführerin Victoria Ossadnik. "Für diese Ersparnis könnte ein ICE 60 mal von Hamburg nach München und zurückfahren - oder die Berliner Charité ein Jahr lang mit Strom versorgt werden."

Das größte Einsparpotenzial hat nach den Berechnungen von Eon Nordrhein-Westfalen mit 3,9 Millionen Kilowattstunden. Auch Bayern (knapp 2,8 Millionen) und Baden-Württemberg (knapp 2,3 Millionen) wären vorn mit dabei, wenn sich alle Einwohner an der Earth Hour beteiligen würden.