Marke von zehn Milliarden Kilowattstunden überschritten

Eon: Solaranlagen produzierten zu Jahresbeginn so viel Sonnenenergie wie noch nie

Berlin (AFP) - Solaranlagen in Deutschland haben in den ersten vier Monaten des Jahres so viel Sonnenenergie produziert wie noch nie. Wie der Energieanbieter Eon am Dienstag mitteilte, kamen von Januar bis April mehr als zehn Milliarden Kilowattstunden Sonnenenergie zusammen. Gegenüber dem Vorjahr war das laut Eon ein Anstieg von sieben Prozent, im Vergleich zu 2016 sogar 25 Prozent.

Solaranlage in Niedersachsen © AFP

Vor allem der April sorgte dem Energieanbieter zufolge im Süden und damit in den Photovoltaik-Hochburgen für mehr als 200 Sonnenscheinstunden und eine hohe Auslastung der rund 1,6 Millionen Solaranlagen. Allein im Raum München schien die Sonne mehr als 260 Stunden, in Stuttgart und Nürnberg waren es rund 250 Stunden.