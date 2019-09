Energiefresser sind Licht und Elektrogeräte zu später Stunde

Eon: Stromverbrauch im Herbst und Winter 40 Prozent höher als im Sommer

München (AFP) - Draußen wird es dunkler und kälter - drinnen steigt der Stromverbrauch: Nach Berechnungen des Energiekonzerns Eon verbraucht ein Haushalt im Herbst und Winter im Durchschnitt 40 Prozent mehr Strom als in den Sommermonaten. Während der Verbrauch im Sommer bei zehn Kilowattstunden am Tag liegt, sind es zwischen September und April 14 Kilowattstunden, wie Eon am Mittwoch mitteilte.

Stromzähler in einem Bürogebäude © AFP

Der Anbieter untersuchte den Stromverbrauch in mehr als 100 beispielhaften deutschen Haushalten. Entscheidender Faktor seien die Abendstunden, erklärte Eon. So geht im Herbst und Winter das Licht früher an, aber auch Geräte wie Fernseher und Herd sind deutlich häufiger in Betrieb. Im Sommer drückt zudem der Urlaub den Stromverbrauch.

Eine Ausnahme ist der Kühlschrank: Der verbraucht im Winter rund 40 Prozent weniger Strom als im Sommer - macht aber nur einen Anteil von zehn Prozent am gesamten Stromverbrauch aus, wie Eon mitteilte.