Eppstein und Winterberg sind die Bahnhöfe des Jahres

Berlin (AFP) - Die Bahnhöfe Eppstein im Taunus und Winterberg im Hochsauerland sind die besten des Landes. Wie der Lobbyverband Allianz pro Schiene am Freitag mitteilte, kürte eine Expertenjury beide zum Bahnhof des Jahres. Mit Eppstein und Winterberg ernannte das Gremium zwei "Bürgerbahnhöfe" zu den kundenfreundlichsten - beide bieten ihren Bürgern Serviceleistungen an, die sonst typischerweise im Rathaus erledigt werden.

Die Allianz pro Schiene kürt den Bahnhof des Jahres seit 2004. Dazu ruft sie Bahnkunden auf, ihre Lieblingsbahnhöfe zu nominieren. Die Jury aus Experten von Branchenverbänden prüft diese dann vor Ort unter anderem auf Sauberkeit, Anbindung und Integration in die Stadt, ebenso aber auf einen subjektiven Wohlfühlfaktor.

Den Bahnhof Eppstein in einem sanierten historischen Gebäude lobte die Jury als "zentrale Anlaufstelle für Bürger, Ausflügler und Pendler gleichermaßen". So können Eppsteiner sich hier auch ummelden oder ihre Personalausweisangelegenheiten regeln. Eppstein liegt in Hessen im Main-Taunus-Kreis.

Auch beim Neubau des Bahnhofs Winterberg mit einer abstrahierten Skisprungschanze auf dem Dach würdigte das Expertengremium das "neuartige Bahnhofskonzept". Das Gebäude ist auch erste Anlaufstelle für das Bürgeramt und beherbergt eine Volkshochschule, das Jugend- und das Gesundheitsamt. Winterberg ist ein Skiort in Nordrhein-Westfalen.