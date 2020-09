Staatsanwaltschaft: Berichterstattung war "grundsätzlich zutreffend"

Ermittlungen gegen "Financial Times"-Journalisten in Wirecard-Skandal eingestellt

München (AFP) - Im Wirecard-Skandal hat die Staatsanwaltschaft München I ihre Ermittlungsverfahren gegen Journalisten der britischen "Financial Times" eingestellt. Das teilte die Behörde am Donnerstagabend mit. Die Journalisten hatten bereits Anfang 2019 über Luftbuchungen bei Wirecard in Asien berichtet, der Aktienkurs des Zahlungsdienstleisters stürzte deshalb ab. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen Verstoßes gegen das Wertpapierhandelsgesetz gegen die Journalisten.

Logo von Wirecard in Aschheim bei München © AFP

"Im Zuge der Ermittlungen sowie der Ermittlungen in weiteren Verfahren konnte mittlerweile festgestellt werden, dass die Berichterstattung der Beschuldigten grundsätzlich zutreffend ist und jedenfalls vom Standpunkt der damaligen Informationslage aus weder falsch noch irreführend war", teilte die Staatsanwaltschaft nun mit. Auch Anhaltspunkte, die Journalisten hätten Insiderinformationen weitergegeben, hätten sich nicht ergeben.

Die Staatsanwaltschaft verwies am Donnerstag darauf, dass Wirecard selbst damals Strafanzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf Marktmanipulation erstattet habe - und danach die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ebenso. Die Bafin habe die Journalisten verdächtigt, über eine Zusammenarbeit mit Aktienhändlern von zu erwartenden Kursverlusten nach Bekanntwerden ihrer Berichte profitieren zu wollen. Es hätten sich aber keine hinreichenden Anhaltspunkte für die von der Bafin aufgeworfenen Verdachtsmomente feststellen lassen. Daher war "das Ermittlungsverfahren einzustellen".

Wirecard soll jahrelang seine Bilanzen gefälscht haben. Insgesamt 1,9 Milliarden Euro, die auf Konten in Asien liegen sollen, sind nicht auffindbar. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun wurde verhaftet, der frühere Finanzchef Jan Marsalek befindet sich auf der Flucht.