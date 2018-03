Piloten und Personal fordern sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt

Erneut Streiks bei Air France am 23. März

Paris (AFP) - Kunden von Air France müssen am 23. März erneut mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen: Die Gewerkschaften bei der französischen Fluggesellschaft riefen Besatzung und Bodenpersonal am Dienstag zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen zum Streik auf.

Streik bei Air France: Jeder zweite Langstreckenflug gestrichen © AFP

Die Gewerkschaften erhöhen damit den Druck in den Tarifverhandlungen: Sie verlangen sechs Prozent mehr Geld für das Personal. Air France bietet ein Plus von einem Prozent an. Bei einem ersten Streiktag am 22. Februar waren zahlreiche Lang- und Mittelstreckenflüge ausgefallen. Besonders betroffen war der Pariser Flughafen Charles de Gaulle.