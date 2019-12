Platzeck und Weise treffen Vertreter beider Seiten in Frankfurt

Erneuter Schlichtungsversuch im Tarifkonflikt zwischen Lufthansa und UFO

Frankfurt/Main (AFP) - Im Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und der Kabinengewerkschaft UFO ist am Sonntag ein weiterer Schlichtungsversuch gestartet. Der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-Jürgen Weise, und der SPD-Politiker Matthias Platzeck trafen Vertreter beider Seiten in Frankfurt. Die Gespräche liefen am Nachmittag noch, wie die Lufthansa auf Anfrage bestätigte. Beide Seiten hätten über die Inhalte Stillschweigen vereinbart.

Schlichter Frank-Jürgen Weise (l.) und Matthias Platzeck © AFP

UFO und die Geschäftsführung von Europas größter Airline sind tief zerstritten. Unter Moderation von Weise und Ex-SPD-Chef Platzeck soll zumindest der laufende Tarifstreit, bei dem es um die wesentlichen UFO-Forderungen für das Kabinenpersonal geht, geschlichtet werden. Die darüber hinausgehende große Schlichtung war nach langen Verhandlungen im November schon einmal zwischenzeitlich wieder vom Tisch.