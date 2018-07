Umweltverträglichkeitsprüfung und spezielle Kennzeichnung vorgeschrieben

EuGH: Auch neue Gentechnikverfahren unterliegen strengen Auflagen

Luxemburg (AFP) - Neue Gentechnik-Verfahren wie die sogenannte Genschere unterliegen grundsätzlich strengen Auflagen. Die mit dem Einsatz solcher Verfahren verbundenen Risiken seien "vergleichbar" mit denen älterer Verfahren, urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg in einem am Mittwoch verkündeten Urteil. Sie fallen daher unter das europäische Gentechnikrecht. Die Bundesregierung begrüßte die Klarstellung. (Az. C-528/16)

Konkret geht es um Verfahren wie Crispr/Cas9, mit denen Biologen Teile des Erbgutes löschen und ersetzen können. Die Methode gilt als relativ zielgenau und kann nach Angaben von Forschern die Züchtung von Pflanzen und Tieren mit bestimmten erwünschten Eigenschaften deutlich beschleunigen.

Nach dem Urteil der Luxemburger Richter müssen Züchter, die eine solche Genschere verwenden, künftig grundsätzlich prüfen, ob ihre Produkte eine Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen könnten. Zudem ist eine spezielle Kennzeichnung vorgeschrieben, die die Produkte rückverfolgbar macht.

Laut Urteil spielt es keine Rolle, ob fremde DNA ins Erbgut eingebaut oder nur bestehende DNA manipuliert wurde. Mit der Genschere ließen sich die gleichen Wirkungen erzielen wie mit der Einführung eines fremden Gens in einen Organismus. Deshalb müsse auch dabei das Vorsorgeprinzip gelten, erklärte der EuGH.

Das Urteil ist ein Sieg für die Kläger, Umwelt- und Landwirtschaftsverbände, die Ausnahmen für die neuen Verfahren in Frankreich kippen wollten. Konkret geht es ihnen um Saatgutsorten, die gegen bestimmte Pflanzenvernichtungsmittel resistent sind. Der Anbau dieser Sorten berge große Gefahren für Umwelt, Mensch und Tier, argumentierten die klagenden Verbände.

Die Entscheidung spaltet die Landwirte in Deutschland. So begrüßte die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) das Urteil: Die Bauern hätten großes Vertrauen bei den Bürgern, weil sie auf gentechnikfreie Erzeugung setzen. "Dies wollen wir nicht durch neue Gentechnik-Verfahren aufs Spiel setzen", erklärte AbL-Vorsitzender Martin Schulz.

Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, kritisierte hingegen, das Urteil verbaue die notwendigen Möglichkeiten, mit Hilfe der Pflanzenzüchtung die Herausforderungen des Klimawandels zu meistern. Die derzeitige Dürre zeige exemplarisch, dass die Landwirte zukünftig beispielsweise Sorten bräuchten, die besser mit Trockenheit klarkommen.

Die Verbände der chemischen und biotechnischen Industrie sprachen von einem "fortschrittsfeindlichen" Urteil, das zu einer "Überregulierung" führen werde. Unzufrieden zeigte sich auch der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Jörg Hacker. Er und zahlreiche Forscher hatten vorgeschlagen, dass nur solche Züchtungen unter die Auflagen fallen sollen, bei denen artfremde DNA eingebaut wurde. "Nicht das Züchtungsverfahren sollte für den Gesetzgeber ausschlaggebend sein, sondern das Produkt", erklärte er.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) teilte mit, der EuGH habe wichtige Fragen geklärt. Oberste Maxime sei der gesundheitliche Verbraucherschutz. Gleichzeitig wolle sie aber den Blick für Entwicklungen und Innovationen offen halten. Sie wolle die Diskussion darüber in Europa vorantreiben.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) nannte das Urteil eine gute Nachricht, da der Schutz von Umwelt und Gesundheit auch bei der neuen Gentechnik höchste Priorität habe. "Jetzt haben wir endlich die notwendige Rechtssicherheit."