EuGH entscheidet über Klagen deutscher Stahlkonzerne zur EEG-Umlage

Luxemburg (AFP) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entscheidet am Mittwoch (11.00 Uhr) über die Klagen von vier deutschen Stahlunternehmen zu ihren Zahlungen der Ökostrom-Umlage. Die Konzerne der Georgsmarienhütte-Gruppe wenden sich gegen einen Beschluss der EU-Kommission, wonach im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vorgesehene Befreiungen für stromintensive Unternehmen staatliche Beihilfen darstellen. Deshalb wurden entsprechende Rabatte für die Umlage zum Teil zurückgefordert. (Az. C - 135/16)

Stahlarbeiter in Duisburg © AFP

Die Unternehmen klagten vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, das die Frage dem EuGH vorlegte. Der Generalanwalt am Gerichtshof zeigte sich in seinem Schlussantrag überzeugt, dass die Konzerne den Kommissionsbeschluss direkt vor dem Gericht der Europäischen Union hätten angreifen müssen und die Vorlage deshalb unzulässig sei. Vor dem EU-Gericht hatte Deutschland den Kommissionsbeschluss bereits erfolglos angefochten. Der EuGH muss darüber noch in zweiter Instanz entscheiden.