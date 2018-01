EuGH entscheidet über Möglichkeit von Sammelklagen gegen Facebook

Luxemburg (AFP) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg verkündet am Donnerstag (9.00 Uhr) ein Grundsatzurteil zu Klagen gegen Facebook. Streitig ist, ob der österreichische Datenschutz-Aktivist Maximilian Schrems in Österreich klagen und dabei auch mehrere Beschwerden zu einer Art Sammelklage gegen Facebook bündeln kann.

Ein richterlicher Rechtsgutachter des EuGH hatte im November die Auffassung vertreten, Schrems könne als privater Verbraucher in Österreich klagen - dies aber nur für sich selbst. Der EuGH ist daran nicht gebunden, er folgt den Gutachten aber in den allermeisten Fällen. (Az: C-498/16)