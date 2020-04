EuGH urteilt zu Fluggastentschädigung bei Umsteigeverbindungen

Luxemburg (AFP) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg urteilt am Donnerstag zu den Entschädigungsleistungen für Flugpassagiere bei Umsteigeverbindungen. Im vorliegenden Fall war der Fluggast von Jerez in Spanien über Madrid nach Frankfurt am Main geflogen. Der Zubringerflug von Jerez nach Madrid wurde gegen seinen Willen auf einen späteren Flug umgebucht.

Justitia © AFP

Der Passagier erreichte in Madrid aber den Anschluss und kam pünktlich in Frankfurt an. Der EuGH hat zu entscheiden, ob ihm dennoch eine Fluggastentschädigung zustehen kann.