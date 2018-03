EuGH urteilt zu Klageort für Fluggäste bei Umsteigeflügen

Luxemburg (AFP) - Der Europäische Gerichtshof verkündet am Mittwoch (09.30 Uhr), wo Fluggäste klagen können, die Verspätungen wegen Umsteigeflügen mit unterschiedlichen Airlines hinnehmen mussten. In zwei Fällen verspätete sich die Maschine auf der ersten Teilstrecke in Spanien; dort hatte eine spanische Airline den Flug übernommen. Auf der zweiten Teilstrecke war eine andere Fluggesellschaft zuständig.

Flugpassagiere auf einem Flughafen © AFP

Nach Ansicht von Generalanwalt Michael Bobek sollten Fluggäste in solchen Fällen sowohl am Ort des ersten Abflugs als auch am Zielort klagen können.