EuGH verkündet Urteil zu Entschädigung bei verspätetem Charterflug

Luxemburg (AFP) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg verkündet am Mittwoch ein Urteil in einem Streit um Entschädigungszahlungen für einen verspäteten Charterflug. Die Reisenden buchten in dem zu entscheidenden Fall eine Reise bei einer Fluggesellschaft, die aber für den Flug einen Flieger und Besatzung bei einem anderen Unternehmen charterte. Wegen einer Verspätung von mehr als drei Stunden verlangten die Passagiere eine Entschädigung. (Az. C-532/17)

Justitia © AFP

Diese Forderung richteten sie an die Fluggesellschaft, die für den Flug verantwortlich war. Nach deren Ansicht sind Ansprüche aber nur gegenüber dem Unternehmen gültig, bei dem die Passagiere die Reise buchten. Denn dieses habe die operationelle Verantwortung gehabt. Das Landgericht Hamburg will vom EuGH wissen, ob in einer solchen Situation das "ausführende Luftfahrtunternehmen" die Entschädigungen zahlen muss.