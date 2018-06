EuGH verkündet Urteil zum Datenschutz bei einer Facebook-Firmenseite

Luxemburg (AFP) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg verkündet am Dienstag ein Urteil zum Datenschutz bei einer Firmenseite im sozialen Netzwerk Facebook. In dem Fall strebt das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein an, dass ein privates Bildungsunternehmen seine sogenannte Fanpage deaktivieren muss. Es geht demnach darum, dass Facebook mit sogenannten Cookies personenbezogene Daten erhebt und Besucher der Seite nicht darauf hingewiesen wurden.

Die Datenschützer kritisieren, dass diese Daten weiter verarbeitet würden, um Besucherstatistiken für das Unternehmen zu erstellen und die Verbreitung zielgerichteter Werbung durch Facebook zu ermöglichen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte den Fall im Februar 2016 dem EuGH vorgelegt.