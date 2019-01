Unternehmen: Keine Beeinträchtigung des Betriebs

Europäischer Flugzeugbauer Airbus gehackt

Toulouse (AFP) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus ist gehackt worden. Wie das Unternehmen am Mittwochabend in Toulouse mitteilte, gab es einen "Cyber-Vorfall in Bezug auf geschäftliche Informationssysteme bei Airbus Commercial Aircraft". Dabei sei es "zu unberechtigtem Zugriff auf Daten" gekommen. Der Betrieb sei dadurch aber nicht beeinträchtigt worden.

Ob es sich um einen gezielten Angriff auf bestimmte Daten handelte, werde derzeit untersucht, teilte das Unternehmen weiter mit. Bekannt sei bereits, dass "in begrenztem Umfang auch auf personenbezogene Daten zugegriffen" wurde. Dabei handele es sich vor allem um Kontaktdaten und Identifikationsangaben "einiger Airbus-Mitarbeiter innerhalb Europas".

