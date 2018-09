Vorsteuergewinn der US-Institute auf höchstem Stand seit 2009

Europas Banken hinken US-Konkurrenz zehn Jahre nach Finanzkrise deutlich hinterher

Frankfurt/Main (AFP) - Europas Banken haben zehn Jahre nach Beginn der Finanzkrise immer noch stark mit den Folgen zu kämpfen - ihre Konkurrenten in den USA dagegen verzeichnen längst wieder hohe Gewinne, im ersten Halbjahr die höchsten seit 2009. Sie verdienten von Januar bis Juni mehr als doppelt so viel wie ihre europäischen Wettbewerber, wie eine am Dienstag veröffentlichte Berechnung der Unternehmensberatung EY ergab.

Skyline von Frankfurt am Main © AFP

EY verglich die nach Bilanzsumme jeweils größten zehn Banken diesseits und jenseits des Atlantiks. In den USA konnten im ersten Halbjahr acht Institute einen Nachsteuergewinn von vier Milliarden Euro vorweisen, in Europa nur ein Institut, die britische HSBC. Insgesamt machten die zehn größten Banken in den USA von Januar bis Juli einen Nachsteuergewinn von 69 Milliarden Euro, ein Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sie profitierten laut EY vom Wirtschaftsboom in den Vereinigten Staaten und von der Steuerreform mit deutlich niedrigeren Sätzen. Vor Steuern verdienten die Banken 87,5 Milliarden Euro, das ist der höchste Stand seit 2009.

Bei den zehn größten Banken in Europa dagegen stagnierten die Vorsteuergewinne laut EY bei 40,6 Milliarden Euro. Netto verdienten die Institute demnach 26 Milliarden Euro, neun Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dies sei allerdings nur der relativ guten Entwicklung der britischen Banken geschuldet.

"Insgesamt ist die Gewinnsituation der europäischen Banken nach wie vor weit entfernt vom Vorkrisenniveau und immer noch nicht zufriedenstellend", erklärte EY-Partner Dirk Müller-Tronnier. Nach wie vor belasteten Abschreibungen fauler Kredite sowie Restrukturierungs- und Rechtskosten die Bilanzen.

Hinzu kommt: Die konjunkturelle Lage in Europa sei "fragil", wie Müller-Tronnier erklärte, die Staatsschuldenkrise sei noch nicht ausgestanden. Die Banken litten unter dem historisch niedrigen Zinsniveau, und der Markt sei "deutlich stärker fragmentiert" mit mehr großen Wettbewerbern und einem höheren Wettbewerbsdruck mit niedrigeren Gebühren.

Die deutlich profitableren US-Großbanken zeigten sich auch mit einer höheren Eigenkapitalausstattung derzeit in besserer Verfassung als die europäische Konkurrenz, lautet das Fazit von EY. "Viel spricht dafür", dass die US-Institute in diesem Jahr Rekordgewinne einfahren werden. Der Abstand zur europäischen Konkurrenz "scheint sich zu vergrößern".