Ex-Telekom-Chef Obermann soll in Airbus-Verwaltungsrat einziehen

Amsterdam (AFP) - Der ehemalige Chef der Deutschen Telekom, René Obermann, soll Mitglied im Verwaltungsrat des europäischen Flugzeugbauers Airbus werden. Airbus teilte am Mittwoch in Amsterdam mit, der Konzern werde Obermann auf der Hauptversammlung am 11. April als Nachfolger für den 70-jährigen Hans-Peter Keitel vorschlagen, den früheren Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Dessen Amtszeit endet im April.

er 54-jährige Obermann ist Chef des Private-Equity-Unternehmens Warburg Pincus und sitzt unter anderem im Aufsichtsrat von ThyssenKrupp. Neben ihm sollen auch der 60-jährige Victor Chu von der First Eastern Investment Group in Hongkong und der 59 Jahre alte Jean-Pierre Clamadieu in den Verwaltungsrat von Airbus einziehen. Der Franzose folgt auf den ehemaligen Chef der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet.