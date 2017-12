Consultingfirma sieht asiatische Länder beim Wachstum vorn

Experten: Indien wird 2018 fünftgrößte Wirtschaftsmacht

Neu Delhi (AFP) - Indien wird nach Ansicht von Experten im kommenden Jahr Großbritannien und Frankreich überholen und zur fünftgrößten Wirtschaftsmacht aufsteigen. Von derzeit Platz sieben werde sich Indien 2018 auf den fünften und bis zum Jahr 2032 sogar auf den dritten Platz hocharbeiten, erklärte das Londoner Consultingunternehmen Centre for Economics and Business Research am Dienstag.

Broker feiern Rekord-Index vor der Mumbaier Börse © AFP

Den Erwartungen der Experten zufolge werden asiatische Länder wie Indien, China und Japan das weltweite Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr anführen. Vorangetrieben werde das Wachstum durch niedrige Energiepreise und die digitale Revolution. Bis zum Jahr 2030 wird China demnach die weltgrößte Wirtschaftsmacht USA überholen.