Agrarexpertin: Regierung verkennt Chancen des Smart Farming

FDP fordert flächendeckende Breitbandversorgung auf jedem Acker

Berlin (AFP) - Die FDP-Fraktion hat eine flächendeckende Breitbandversorgung auf dem Acker gefordert. Die deutschen Landwirte hätten "schon längst die Chancen des Smart Farming erkannt", sagte FDP-Agrarexpertin Carina Konrad am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Die Bundesregierung laufe allerdings "dieser Erkenntnis leider hinterher", fügte sie hinzu. "Wir brauchen an jeder Milchkanne 5G."

Landwirt in einem GPS-gesteuerten Traktor © AFP

Schon heute würden Traktoren GPS-gestützt gesteuert, in den Ställen gehöre die Erfassung der Tiere per Transponder zur Standardausstattung, heißt es in einem Positionspapier der FDP-Fraktion. Allerdings stehe Deutschland beim Breitbandausbau im europäischen und im internationalen Vergleich auf einem hinteren Platz, das sei vor allem für die Landwirtschaft ein "enormer Wettbewerbsnachteil". Sie sei auf eine Anbindung an schnelles Internet angewiesen.

Technologische Innovationen in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum "dürfen nicht durch 'Kein Netz' aufgehalten werden", sagte Konrad weiter. Die FDP-Fraktion schlägt unter anderem vor, ländliche Regionen mit Förderbedarf beim Glasfaserausbau gemeinsam mit urbanen Regionen auszuschreiben, die als wirtschaftlicher gelten. Außerdem müssten die Lizenzen der aktuellen 4G-Frequenzen "unter strengen Ausbau- und Wettbewerbsauflagen verlängert werden".

Der neue Mobilfunkstandard 5G soll den alten Schritt für Schritt ablösen. Die Frequenzen sollen im Frühjahr versteigert werden.