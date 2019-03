Weitere schlechte Nachrichten nach weltweiten Ausfällen der Facebook-Anwendungen

Facebook-Konzern verliert zwei hochrangige Führungskräfte

Menlo Park (AFP) - Der US-Internetkonzern Facebook und dessen Tochterunternehmen Whatsapp verlieren zwei hochrangige Führungskräfte. Facebooks oberster Produkt-Manager Chris Cox gab am Donnerstag (Ortszeit) seinen Rücktritt bekannt. Nach 13 Jahren verlasse er das Unternehmen "mit großer Traurigkeit", schrieb Cox auf seiner Facebook-Seite.

Facebook verliert zwei hochrangige Führungskräfte © AFP

Konkrete Gründe nannte er nicht. Er verwies aber auf den Strategiewechsel von Facebook-Chef Mark Zuckerberg, der das Online-Netzwerk weg vom "digitalen Marktplatz" hin zu mehr privater Kommunikation führen wolle.

Facebook teilte überdies mit, dass Whatsapp-Chef Chris Daniels das Unternehmen verlasse. Er wird durch Will Cathcart ersetzt.

Die Abgänge treffen Facebook in einer ohnehin schwierigen Phase. Diese Woche hatte es weltweite Ausfälle bei dem Online-Netzwerk und anderen Facebook-Anwendungen gegeben, die in den meisten Weltregionen mindestens zwölf Stunden lang dauerten. Am Mittwoch räumte das Unternehmen das Problem ein, teilte dann aber fast 24 Stunden lang nichts mehr dazu mit.

Erst am Donnerstag veröffentlichte das Unternehmen eine Entschuldigung. Darin wurden die Ausfälle mit einer "Änderung der Server-Konfiguration" begründet. "Wir haben die Probleme nun gelöst und unsere Systeme erholen sich", hieß es in der Mitteilung. "Die Unannehmlichkeiten tun uns Leid und wir danken allen für ihre Geduld."