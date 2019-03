Netzwerk schließt Missbrauch der Daten durch Mitarbeiter aus

Facebook speicherte Millionen Passwörter unverschlüsselt auf internen Servern

San Francisco (AFP) - Das Online-Netzwerk Facebook hat zugegeben, die Passwörter von Millionen Nutzern in unverschlüsselter Form auf seinen internen Servern gespeichert zu haben. Die Passwörter seien aber "niemals" für Außenstehende sichtbar gewesen und es gebe "bislang" keinen Hinweis darauf, dass Mitarbeiter sie missbraucht hätten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einem Internetbeitrag mit.

Facebook-Chef Zuckerberg © AFP

Die Betroffenen würden informiert, dabei handle es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, fuhr Facebook fort. Das eigentliche Problem sei mittlerweile gelöst.

Nach Angaben der auf Cybersicherheit spezialisierten Internetseite KrebsOnSecurity dürften rund 20.000 Facebook-Angestellte zum Teil über mehrere Jahre lang Zugang zu den unverschlüsselten Passwörtern von mehreren hundert Millionen Nutzern gehabt haben.