Netzwerk entlockt Interessierten somit noch mehr persönliche Angaben

Facebook will Nutzer mit neuer Dating-Funktion verkuppeln

San José (AFP) - Facebook will seinen Nutzern künftig mit einer neuen Dating-Funktion bei der Partnersuche helfen - und entlockt ihnen damit noch mehr persönliche Daten. "Es soll hier um den Aufbau echter, langfristiger Beziehungen gehen, nicht um schnelle Abenteuer", sagte Konzernchef Mark Zuckerberg am Dienstag auf der jährlichen Entwicklerkonferenz in San José. Zugleich versprach er angesichts des aktuellen Datenskandals weitere Anstrengungen zur Sicherheit der Nutzer.

Zuckerberg bei Facebook-Konferenz in San José © AFP

Facebook-Nutzer können bei ihren Profilen jetzt schon einen Beziehungsstatus angeben. Derzeit gäben sich rund 200 Millionen der zwei Milliarden Facebook-Nutzer als Single zu erkennen und in den USA werde mittlerweile eine von drei Ehen nach einer Bekanntschaft über das Internet geschlossen, erläuterte Zuckerberg das Potenzial fürs Flirten via Facebook. Künftig könnten Interessierte dann neben ihrem herkömmlichen Profil ein gesondertes Dating-Profil zur Partnersuche anlegen, das für die eigenen Freunde nicht sichtbar sei.

"Basierend auf Präferenzen, gemeinsamen Interessen und gemeinsamen Freunden werden dann potenzielle Treffer vorgeschlagen", sagte Zuckerberg. Die Dating-Funktion werde von Grund auf neu entwickelt und lege besonderen Wert auf Sicherheit und Datenschutz, beteuerte Zuckerberg. Allerdings dürfte eine Reihe von Angaben zur Person und zu Vorlieben nötig sein, um die Vorschläge für passende Partner zu optimieren.

Mit der neuen Partnerschaftsvermittlung bleibe Facebook bei seinem Kerngeschäft, sagte Zuckerberg: "Die Leute nutzen Facebook bereits, um neue Leute zu treffen, und wir wollen diese Erfahrung noch besser machen." Die neue Funktion werde ebenso wie das normale Netzwerk kostenlos sein, sagte Zuckerberg. Damit unterscheidet sich das Angebot von vielen kostenpflichtigen Dating-Portalen wie etwa Match.com - die Aktien dieses Unternehmens brachen an der Wall Street nach der Facebook-Ankündigung um 22 Prozent ein.

Facebook kämpft derzeit mit den Auswirkungen eines massiven Datenskandals rund um die britische Analysefirma Cambridge Analytica. Dabei sollen die Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-Nutzern durch die Firma abgeschöpft und dann unerlaubt für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump genutzt worden sein. Auf beiden Seiten des Atlantiks wird der Skandal von Behörden und Parlamentsausschüssen untersucht.

Zuckerberg ging auch darauf erneut ein: "Wir müssen dafür sorgen, dass das nie wieder passiert", sagte er in San José. Dazu passend kündigte er eine neue Anwendung an, mit der Nutzer einsehen können, welche von ihnen genutzten Apps und Websites Informationen an Facebook senden. Diese Historie könne dann gelöscht und Facebook daran gehindert werden, die Angaben zu speichern, führte der 33-jährige Konzernchef aus.

Eine weitere bei der Entwicklerkonferenz präsentierte Neuerung betrifft den Messenger von Facebook. Künftig soll er dank künstlicher Intelligenz auch Übersetzungen von Unterhaltungen meistern können. Gestartet werden soll mit Englisch und Spanisch, später sollen weitere Sprachen hinzukommen.