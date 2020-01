Zuckerberg verspricht "neue Form von Transparenz und Kontrolle"

Facebook will Nutzern das Löschen von Daten von Drittunternehmen ermöglichen

Washington (AFP) - Das Online-Netzwerk Facebook will seinen Nutzern ermöglichen, von Drittunternehmen gesammelte und für Werbezwecke an Facebook weitergeleitete Daten zu löschen. Diese Funktion für "mehr Kontrolle über Aktivitäten außerhalb von Facebook" sei von Dienstag an weltweit verfügbar, erklärte Konzernchef Mark Zuckerberg.

Facebook-Chef Zuckerberg © AFP

"Unternehmen stellen uns Informationen darüber zur Verfügung, welche Art von Produkten sich die Menschen auf ihren Webseiten ansehen", erklärte Zuckerberg. Facebook nutze diese Daten für zielgerichtete Werbung. "Jetzt kann sich jeder eine Zusammenfassung dieser Informationen anzeigen lassen und auf Wunsch von seinem Konto trennen." Damit biete Facebook seinen Nutzern "eine neue Form von Transparenz und Kontrolle", erklärte der Chef des Netzwerks.

Facebook wird immer wieder für das Sammeln und die Verwertung von Nutzerdaten kritisiert. Das Online-Netzwerk mit rund zwei Milliarden Usern war wiederholt in Skandale verstrickt, etwa in Zusammenhang mit der Weitergabe von Nutzerinformationen durch die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica.

Zuckerberg beteuerte nun, eines der "Hauptziele für dieses Jahrzehnt" sei es, den "Schutz der Privatsphäre für jeden auf Facebook zu verstärken". Facebook will in den kommenden Wochen seine Nutzer daran erinnern, ihre Privatsphäre-Einstellungen zu überprüfen.