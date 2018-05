Abschnitte von zwei Durchgangsstraßen betroffen - Ausnahmen für Anwohner

Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in Hamburg treten am 31. Mai in Kraft

Hamburg (AFP) - Die vom Hamburger Senat angekündigten Durchfahrtsverbote für ältere Dieselfahrzeuge treten am 31. Mai in Kraft. Das teilte die Umweltbehörde der Hansestadt am Mittwoch nach einer Prüfung der schriftlichen Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichts im Verfahren um zu hohe Schadstoffbelastungen in Innenstädten mit.

Fahrverbotsschild für Diesel-Laster in Hamburg © AFP

Die Beschränkungen gelten auf Teilabschnitten von zwei stark befahrenen Straßen, die als Durchgangsstrecken im westlichen Stadtgebiet dienen. Sie gelten in einem Fall für Lastwagen, die die Euronorm 5 nicht erfüllen; im zweiten Fall auch für Pkw, die die Euronorm 6 nicht einhalten. Beschlossen hatte der Senat die Fahrverbote 2017. Sie wurden bisher aber noch nicht aktiviert.

Wie die Hamburger Umweltbehörde weiter mitteilte, gelten für Anwohner Ausnahmeregelungen. Es gibt zudem Ausweichstrecken.