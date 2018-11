Verband sieht Nutzen für Nachhaltigkeit und Tierschutz

Fast jeder zehnte Bauer setzt auf Drohnen

Berlin (AFP) - Beim Einsatz von Drohnen sind die Bauern einer Umfrage zufolge Vorreiter: Knapp jeder zehnte Landwirt (neun Prozent) greift in seinem Betrieb auf den Blick aus der High-Tech-Vogelperspektive zurück, wie der Deutsche Bauernverband und der Digitalverband Bitkom am Montag mitteilten. "In keiner anderen Branche werden Drohnen vergleichbar intensiv genutzt wie in der Landwirtschaft", erklärte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder.

Drohnenbilder von Feldern in Niedersachsen © AFP

Laut der Umfrage, die auf den Angaben von 420 landwirtschaftlichen Betriebsleitern basiert, fliegen vier Prozent der Bauern eigene Drohnen, fünf Prozent engagieren externe Dienstleister. Demnach nutzen vor allem größere Betriebe mit mehr als 100 Hektar Fläche die Technik. Hier setzen zwölf Prozent auf eigene Drohnen, weitere 13 Prozent nutzen die Fluggeräte von externen Dienstleistern.

Die Einsatzgebiete von Drohnen sind dabei vielfältig: DBV und Bitkom zufolge können so etwa Wildtiere vor dem Mähtod gerettet werden oder über die unterschiedlichen Färbung der Felder Rückschlüsse für die notwendige Düngung oder Bewässerung gezogen werden. Nach Angaben des Bauernverbandes ermöglicht dies den Bauern, nachhaltiger zu arbeiten und das Tierwohl zu erhöhen. "Der Einsatz digitaler Technologien steigert die Akzeptanz moderner Landwirtschaft in der Öffentlichkeit", erklärte Generalsekretär Bernhard Krüsken.