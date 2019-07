Im Schnitt fast 1300 Euro

Fast jeder zweite Tarifbeschäftigte bekommt Urlaubsgeld

Wiesbaden (AFP) - Fast jeder zweite Beschäftigte mit Tarifvertrag bekommt in diesem Jahr Urlaubsgeld, und zwar mehr als im vergangenen Jahr. Im Durchschnitt sind es 1281 Euro brutto und damit 3,6 Prozent mehr als 2018, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. In den alten Bundesländern sind es demnach 1317 Euro, in den neuen Ländern 927 Euro.

Urlauber am Strand von Narbonne in Südfrankreich © AFP

Den Zahlen zufolge erhalten 47 Prozent der Tarifbeschäftigten Urlaubsgeld. Eine überdurchschnittlich hohe Sonderzahlung bekommen demnach Beschäftigte im Maschinenbau: Es sind laut Statistik 2358 Euro brutto, und zwar für 98 Prozent der Tarifbeschäftigten in dieser Branche. Auch fast alle Beschäftigten (97 Prozent) in der Autoindustrie bekommen ein hohes Urlaubsgeld von im Schnitt 2113 Euro.

Leiharbeiter dagegen erhalten im Schnitt nur 225 Euro brutto Urlaubsgeld. In der öffentlichen Verwaltung gibt es gar keine extra Zahlung für die Urlaubskasse.