Fast jeder zweite Beschäftigte in Privatwirtschaft betroffen

Fast zehn Millionen Franzosen in Kurzarbeit

Paris (AFP) - In der Corona-Krise sind fast zehn Millionen Franzosen auf Kurzarbeit angewiesen. Arbeitsministerin Muriel Pénicaud sagte am Montag dem Sender RTL, das sei eine "bisher noch nie dagewesene" Situation. Fast jeder zweite Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft sei betroffen. In Deutschland rechnet die Regierung mit mehreren Millionen Kurzarbeitern, zuletzt lagen rund 725.000 Anträge vor.

Nie dagewesene Situation: Arbeitsministerin Pénicaud © AFP

Insgesamt bezifferte Pénicaud die Zahl der Kurzarbeiter aktuell auf 9,6 Millionen. Wenn die Ausgangssperre am 11. Mai wie geplant ende, werde die wirtschaftliche Aktivität schrittweise wieder hochgefahren, sagte sie weiter. Auch dann sei aber noch staatliche Unterstützung für die Betriebe nötig, denn ansonsten drohten "Katastrophen". Genauere Angaben zur Exit-Strategie will Paris nach Angaben einer Regierungssprecherin bis Ende April machen.

Die französische Nationalversammlung hatte in der Nacht zu Samstag einem Hilfspaket von 110 Milliarden Euro zugestimmt, das am Dienstag durch den Senat soll. Alleine 24 Milliarden Euro sind für Kurzarbeit vorgesehen. In Frankreich erhalten betroffene Arbeitnehmer 84 Prozent ihres Nettogehalts. Die Kosten trägt überwiegend der Staat.