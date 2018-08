Powell äußert sich nicht direkt zu Trumps Kritik an Zinserhöhungskurs

Fed-Chef kündigt alle notwendigen Maßnahmen zur Stützung der US-Wirtschaft an

Washington (AFP) - Fed-Chef Jerome Powell hat die Bereitschaft der US-Notenbank signalisiert, im Falle einer steigenden Inflation oder einer drohenden Krise für die US-Wirtschaft mit allen notwendigen geldpolitischen Maßnahmen zu reagieren. Die Fed werde "alles, was nötig ist" tun, sagte Powell am Freitag. Auf die jüngst geäußerte Kritik von Präsident Donald Trump am Zinserhöhungskurs der Fed ging er nicht direkt ein.

Fed-Chef Powell © AFP

Allerdings deutete Powell keine Abkehr von der bisherigen Politik der Notenbank an. Er sehe derzeit "kein gestiegenes Risiko einer Überhitzung" der Wirtschaft, sagte er. Der Aufschwung bleibe in starker Verfassung, und jeder, der Arbeit suche, könne eine Stelle finden. Bei der Teuerungsrate gebe "keine klaren Anzeichen" dafür, dass die Inflation die von Zentralbanken üblicherweise als optimal für die Wirtschaft eingestufte Marke von zwei Prozent übersteigen könnte.

Wenn das "starke Wachstum bei Einkommen und Jobs anhält, werden weitere schrittweise Erhöhungen der Zielmarke für den Leitzins wahrscheinlich angemessen sein", sagte Powell.

Die Rede des Fed-Chefs vor Notenbankern und Ökonomen in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming war mit Spannung erwartet worden, nachdem Trump sich Anfang der Woche in einem Interview kritisch über den Kurs der Fed geäußert und indirekt auch ihre Unabhängigkeit in Frage gestellt hatte. "Ich bin nicht begeistert davon, dass er die Zinsen erhöht", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters mit Blick auf den Notenbankchef.

Als Reaktion auf das robuste Wachstum der US-Wirtschaft hatte die Fed den Leitzins in diesem Jahr bereits zwei Mal angehoben, allerdings nur sehr moderat. Zwei weitere Zinserhöhungen werden noch in diesem Jahr erwartet. Trump sieht die positive Entwicklung der US-Wirtschaft dadurch gefährdet.