Deutschlandweite Staugefahr auf Autobahnen am Wochenende

Ferienstart in fünf weiteren Bundesländern könnte Straßen verstopfen

München (AFP) - Mit dem Ferienstart in fünf weiteren Bundesländern warnt der ADAC vor Stau am Wochenende. Ab Donnerstag haben Schulkinder in Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt keinen Unterricht mehr. Am Wochenende folgen Sachsen und Thüringen. Zudem gibt es laut ADAC eine zweite Reisewelle aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, wo die Ferien bereits am vergangenen Wochenende begonnen haben.

Stau an der deutsch-dänischen Grenze © AFP

Verkehrsspitzenzeiten seien Freitag zwischen 13 und 20 Uhr, Samstag elf bis 18 Uhr und Sonntag 14 bis 20 Uhr, erklärte der ADAC. Besonders belastet seien die Fernstraßen zur Nord- und Ostsee sowie Abschnitte mehrerer Autobahnen.

Dazu zählen die Autobahn 1 von Köln nach Lübeck, die Autobahn 2 von Dortmund nach Braunschweig, die Autobahn 3 von Köln nach Passau, die Autobahn 4 vom Kirchheimer Dreieck nach Dresden, die Autobahn 5 vom Hattenbacher Dreieck nach Basel, die Autobahn 6 von Mannheim nach Nürnberg, die Autobahn 7 von Hamburg nach Flensburg, die Autobahn 8 von Karlsruhe nach Salzburg, die Autobahn 9 von München nach Nürnberg, die Autobahn 61 von Mönchengladbach nach Ludwigshafen, die Autobahn 72 von Chemnitz nach Leipzig und die Autobahn 99 zur Umfahrung von München. Auf diesen Strecken kann es wegen Baustellen zu zusätzlichen Behinderungen kommen.

Verzögerungen an den Grenzübergängen nach Österreich können laut ADAC nicht ausgeschlossen werden. Auch die Tauern-, Brenner- und Gotthardrouten werden wie jedes Jahr zu Nadelöhren, ebenso die Fernstraßen Richtung Kroatien. Der ADAC wies darauf hin, dass in vielen anderen Ländern Verkehrsdelikte schärfer als in Deutschland geahndet werden.