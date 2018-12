USA verlangen Auslieferung - Bericht: Vorwurf des Verstoßes gegen Iran-Sanktionen

Finanzchefin von Huawei in Kanada festgenommen

Ottawa (AFP) - In Kanada ist die Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei festgenommen worden. Meng Wanzhou sei am 1. Dezember in Vancouver festgenommen worden, teilte ein Sprecher des kanadischen Justizministeriums am Mittwoch mit. Demnach verlangen die USA eine Auslieferung der Spitzenmanagerin.

Huawei-Smartphones auf dem Vormarsch © AFP

Laut der Tageszeitung "Globe and Mail" verdächtigen die USA Meng Wanzhou, gegen die US-Sanktionen gegen den Iran verstoßen zu haben. Laut dem kanadischen Justizministerium ist für Freitag eine gerichtliche Anhörung angesetzt. Dabei soll geprüft werden, ob die Managerin gegen Auflagen freikommt.