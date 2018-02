Gruppe um Cerberus und J.C. Flowers kauft Länderanteile für eine Milliarde Euro

Finanzinvestoren übernehmen operatives Geschäft der HSH Nordbank

Kiel (AFP) - Eine Gruppe von Finanzinvestoren um die US-Unternehmen Cerberus und J.C. Flowers kauft den operativen Bereich der mit massiven Staatshilfen geretteten HSH Nordbank. Das teilten die Landesregierungen von Hamburg und Schleswig-Holstein am Mittwoch nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung in Kiel mit. Die Ex-Landesbank der beiden Länder, die ihnen bislang noch mehrheitlich gehört, wurde laut Vorgaben der EU-Kommission aufgespalten und muss teilprivatisiert werden.

Die HSH Nordbank wird verkauft © AFP

Der Kaufvertrag sieht demnach einen Preis von rund einer Milliarde Euro für 94,9 Prozent der an der HSH gehaltenen Aktien vor. Der Investor J. C. Flowers ist bereits seit 2006 mit einem Anteil von 5,1 Prozent an der HSH Nordbank beteiligt. Neben diesem Investor und Cerberus gehören auch die drei weiteren Unternehmen GoldenTree Asset Management, Centaurus Capital sowie BAWAG P.S.K. zu der Käufergruppe.

Das Geschäft muss Angaben der Landesregierungen noch vom Kieler Landtag und der Hamburger Bürgerschaft gebilligt werden. Auch die Brüsseler EU-Kommission sowie die europäische Bankenaufsicht müssen dem noch zustimmen.