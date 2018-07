Finanzminister der G20-Staaten kommen in Buenos Aires zusammen

Buenos Aires (AFP) - In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires treffen sich am Samstag und Sonntag die Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten. Thema ihrer Gespräche sind vor allem die Handelskonflikte, die das Wachstum der Weltwirtschaft bedrohen. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hatte am Mittwoch den Tenor vorgegeben und gewarnt, Handelskriege könnten die Volkswirtschaften in den kommenden Jahren Milliarden von Dollar kosten.

Bundesfinanzminister Scholz © AFP

Es ist bereits das dritte Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure der 20 großen Industrie- und Schwellenländer unter dem Vorsitz Argentiniens. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte vor Beginn der Zusammenkunft, er erwarte angesichts der von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelskonflikte keine großen Fortschritte.

ilo/bt

Die G20-Gruppe setzt sich aus 19 Staaten und der Europäischen Union zusammen. Zuletzt war Deutschland Gastgeber des Gipfeltreffens.