Rückzahlungen bei einigen Angeboten stocken

"Finanztest": Anleger von Vertriebsfirma UDI müssen um Geld bangen

Berlin (AFP) - Zahlreiche Kunden, die in Angebote der Vertriebsgesellschaft für ökologische Geldanlagen UDI investiert haben, müssen laut Stiftung Warentest um ihr Geld bangen. Wie das Magazin "Finanztest" am Montag berichtete, liegen Zinszahlungen bei acht UDI-Angeboten unter Plan. Die Rückzahlung stockt demnach bei zwei Angeboten, die UDI vermittelt habe. "Es sieht nicht gut aus", heißt es in der Februar-Ausgabe der Zeitschrift.

UDI ist demnach ein großer, bankenunabhängiger Direktvertrieb für ökologische Geldanlagen mit rund 17.500 Anlegern. Seit 1998 habe UDI eine halbe Milliarde Euro vor allem für Windkraftanlagen, Biogasanlagen und Solarprojekte eingeworben.

Dabei vermittle UDI unter anderem sogenannte Nachrangdarlehen mit "Festzins". Läuft das Geschäft nicht wie geplant, können sich Zinsen und Rückzahlungen allerdings verzögern oder sogar ganz ausfallen. "Finanztest" warnte wegen der hohen Risiken vor einem neu aufgelegten Angebot von UDI.