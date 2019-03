Zeitschrift veröffentlicht Warnliste und Checkliste

"Finanztest" warnt vor dubiosen Genossenschaften

Berlin (AFP) - Die Stiftung Warentest warnt vor dubiosen Geschäftemachern, die das gute Image von Genossenschaften ausnutzen. Sie nutzen laxe Vorschriften im Genossenschaftsgesetz aus und locken Interessierte mit hohen Renditeversprechen, berichtete die Zeitschrift "Finanztest" in ihrer jüngsten Ausgabe. Mitglieder könnten im Extremfall ihre gesamten Einsatz verlieren.

Euro-Geldscheine © AFP

Die meisten Angebote seien seriös, betonte "Finanztest". Die Zeitschrift verwies aber auf die Warnliste der Stiftung Warentest mit Genossenschaften, über die sie kritisch berichtet hatte. Darunter sind etwa die Wohnungsbaugenossenschaft Protectum Moderne sowie die DWG Deutsche Wohnbaugenossenschaft. Auch die Altersvorsorgegenossenschaft aus Potsdam und die Inco Genossenschaft aus Duisburg zählen dazu. Insgesamt sind es über 60 Einträge.

"Finanztest" veröffentlichte außerdem eine Checkliste mit typischen Merkmalen, die auf dubiose Geschäftemacher hinweisen können. Vorsicht ist demnach etwa geboten, wenn eine Genossenschaft ihre Mitglieder mit hohen Renditen, vermögenswirksamen Leistungen oder Wohnungsbauprämien wirbt.

Ein Callcenter oder externe Vertriebe sollten demnach ebenso misstrauisch machen wie ein nur schwammig beschriebener Geschäftszweck, bei dem nicht klar ist, wo das Kapital der Genossenschaft investiert wird. Wenn die Mitgliedsbeiträge bei Wohnungsbaugenossenschaften in Hotels, Einkaufszentren oder Immobilienfonds investiert werden statt in Immobilien, in denen die Mitglieder wohnen können, könne dies ebenfalls ein Zeichen für mangelnde Seriosität sein.